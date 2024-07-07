الأحد 07 يوليو 2024
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حصر وتسجيل جديد للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

حصر وتسجيل جديد للعمالة
حصر وتسجيل جديد للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

نظمت  مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، ندوة للتوعية من خلال مكتب عمل الراشدة ومكتب عمل القلمون، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لقري الراشدة ومسئول تنمية القرية، في مجال مكافحة عمل الأطفال بمقر الوحدة المحلية بالراشدة، وبحضور ٢٢ من الأمهات العاملات، وحضور عدد ١٢ من الأطفال.

وجاء ذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، والإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة مكافحة اسوأ أشكال عمل الطفل، والحفاظ على الثروة البشرية، ورعاية الطفل صحيًا واجتماعيًا، برعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد. 

وكذلك استكمال عمليات  حصر العمالة غير المنتظمة، بمواقع عمل بمحافظة الوادي الجديد، قام بها مكتب عمل الراشدة، بمدينة الداخلة ( مبنى الحماية المدنية بالراشدة )، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة،وتقديم كل أشكال الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

 وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد في تقرير للوزارة أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل المشار إليها، تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.

ولفت إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك عمليات التوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات التى كفلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له لكل فئات العمالة داخل المنشآت العاملة فى المحافظات، وأهمية تطبيق أحكامه داخلها، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال بشكل متوازن.

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الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة السلامة والصحة المهنية المشروعات القومية الكبرى اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال مكافحة عمل الاطفال مشروعات حياة كريمة محافظة الوادى الجديد

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