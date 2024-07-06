بتكلفة 10 ملايين، إنشاء وحدات فندقية بالمقر التابع للوادي الجديد بأسيوط
أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال رفع كفاءة مقر العقار التابع للمحافظة بحي السادات بمحافظة أسيوط بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 10 ملايين جنيه، والذي تم تخصيصه لإنشاء وحدات فندقية يخصص عائدها لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وأوضح محافظ الوادى الحديد، أنه تم تكليف الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للعقار المكون من 6 طوابق.
يأتي ذلك في إطار خطة محافظة الوادي الجديد، لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتنمية موارد مؤسسة التكافل للوفاء بدورها في دعم الحالات الأكثر احتياجًا والأسر المستحقة.
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