السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

هدوء تام وغياب أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد

الثانوية العامة بالوادي
الثانوية العامة بالوادي الجديد، ڤيتو

الثانوية العامة 2024، شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، حالة من الهدوء، وغياب تام لأولياء الأمور الذين التزموا بالتعليمات أثناء وجود الطلاب داخل اللجان، ولم ترصد كاميرا «ڤيتو»، أي تجمعات من أولياء الأمور أو الطلاب أمام اللجان.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتظام طلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بمقار اللجان لأداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا لمدة 3 ساعات بدأت التاسعة صباحا وتنتهى 12ظهرا.
ونشرت مديرية أمن الوادي الجديد، بإشراف مدير أمن المحافظة، اللواء محمد أبو الليل، عناصر من الشرطة النسائية والسرية لتأمين لجان طالبات الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة، كما جرى نشر قوات من إدارتي المرور والحماية المدنية، وعناصر قتالية في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، لتأمين عملية دخول وخروج الطلبة.
وجرى تنفيذ خطة أمنية مكثفة لتأمين جميع اللجان بالمحافظة، وشكلت المديرية غرفة عمليات داخل المديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات وسرعة فحصها والعمل على حلها.

وأكدت مديرية أمن الوادي الجديد، التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات، وخلق مناخ طيب للطلاب لأداء الامتحان دون التأثير عليهم من الخارج.  

غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد 
هذا فيما ترأس المهندس سيد عبد العزيز وكيل  التعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة لمتابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة بمقر ديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعبر الفيديو كونفرانس  مديرى الإدارات التعليمية وتواجد جميع أعضائها  المعنيين.
واطمأن وكيل التعليم على انتظام طلاب المحافظة بمقار اللجان حيث يؤدى الطلاب  امتحان مادة الكيمياء ( شعبة العلوم والرياضيات )، ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
لافتًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى صباح اليوم السبت مع جميع الإدارات التعليمية وجرى الاطمئنان على دقة وانتظام العمل بمراكز توزيع الأسئلة ووصولها فى المواعيد المحددة  وفق إجراءات أمنية مشددة

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بتوفير أجواء ملائمة  آمنة أمام الطلاب وكافة سبل الراحة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

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