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وزير الكهرباء: زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لحل أزمة تخفيف الأحمال

اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء مع المهندسة صباح مشالي

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء للوقوف على مستجدات موقف الأحمال الكهربائية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.

خطوات الكهرباء لحل مشكلة انقطاع التيار 

ويأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بإيجاد حلول سريعة وقاطعة لاستقرار التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وأكد عصمت أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطى الأزمة وتأمين التغذية الكهربائية وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.

تقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى

كما أكد أنه جارى العمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، مشيرًا أنه جار العمل حاليًا على الإسراع في دخول قدرات من الطاقة المتجددة على الشبكة الموحدة.

واستعرضت المهندسة صباح نائب وزير الكهرباء اهم التحديات لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء والجهود المبذولة لدعم شبكات النقل والتوزيع على مختلف الجهود لتحسين الكفاءة وخفض الفقد وتحسين القدرة لنقل الطاقة الكهربائية من كافة مصادر الانتاج وفقا للمعايير العالمية ومن خلال تشغيل اقتصادى للمحطات لتعظيم عوائدها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترشيد استهلاك مستلزمات التشغيل وصولًا إلى الجودة والكفاءة.

تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة

وأكد عصمت ان توفير الطاقة الكهربائية لكل من يطلبها بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى التوسع فى سياسة تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في نصيب الطاقة وزيادة نصيب مشاركة  القطاع الخاص.

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