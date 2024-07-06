السيطرة على حريق في حشائش الغاب بجوار المنطقة الصناعية ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بني سويف على حريق نشب في حشائش الغاب بجوار المنطقة الصناعية شرق النيل.

حريق بجوار المنطقة الصناعية ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في حشائش الغاب المنتشرة في أحد المناطق بجوار المنطقة الصناعية شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المحاورة.

حريق ببني سويف، فيتو

على الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المصانع المجاورة.