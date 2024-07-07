منتخب مراكز شباب بني سويف يتأهل للدور قبل النهائي بدوري كرة القدم

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن صعود منتخب مراكز شباب بنى سويف لكرة القدم إلى دور الاربعة ضمن منافسة دور الثمانية لنهائيات دورى مراكز الشباب لكرة القدم على مستوى الجمهورية في نسخته العاشرة للموسم الحالي.

محافظ بني سويف يهنئ الشباب والرياضة

ومن جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بصعود منتخب مراكز شباب بنى سويف بعد الفوز على منتخب مراكز شباب قنا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت، أمس، ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بالقاهرة.

وأكد هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة بـ بني سويف، أن منتخب مراكز شباب بني سويف، سوف يلاقي الفريق الفائز في المباراة التي تجمع منتخبي محافظتي الإسماعيلية والشرقية في الدور قبل النهائي لدورى مراكز الشباب والتي تقام اليوم الأحد، وذلك ضمن النسخة العاشرة من البطولة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف من الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ورحاب صلاح مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية.

منافسات دورى مراكز الشباب لكرة القدم

وشهدت مباراة دور الثمانية حضور، كل من: وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب بالوزارة، وحسين فرج، وخالد الحديدى، والدكتور خالد يسري "ممثلى الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بـ وزارة الشباب والرياضة" وصلاح بدر رئيس فرع بني سويف لكرة القدم، ومحمد علي منسق الدورى، ورحاب صلاح مدير إدارة تنمية الشباب، مدربو الفريق "الكابتن وائل عبد العال، الكابتن فكري شعبان" وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للفريق.