وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان ملتقى توظيف ذوي الهمم بنادي الترسانة

افتتح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمرافقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وبحضور النائب طارق حسانين رئيس نادي الترسانة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ملتقي توظيف ومعرض ذوي الهمم والذي أقيم بنادي الترسانة بميت عقبة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر وقد أولى ووجه بتوفير كافة أشكال الدعم لتأهيل أبناء مصر من ذوي الهمم لسوق العمل، وهو ما تم العمل عليه وذلك من أجل تمكينهم وإيجاد فرص العمل لهم.

تمكين الشباب من ذوى الهمم

وأضاف "صبحي “:”نحنً هنا اليوم بمقر نادي الترسانة بميت عقبة من اجل تمكين الشباب من ذوى الهمم والذي سيتم عن طريق ملتقى " توظيف مصر “ لذوي الهمم وتنفذه الوزارة تحت شعار خطوة بخطوةًمعاك للوظيفة الي تناسبك ”.

وحرص وزير الرياضة علي الاستماع منً مسؤلي التوظيف للشركات المشاركة بمبادرة التوظيف لأبنائنا للتعرف منهم عن طبيعة الوظائف المقدمة والرواتب المقترح تقديمها للحاصلين علي الفرص الوظيفية.

كما توجه صبحي بالشكر الي جميع الشركات علي حرصها علي المشاركة في هذا الملتقي والذي شارك به 23 شركة من القطاع الخاص والف من المتقدمين للحصول علي تلك الوظائف.

وأضاف وزير الشباب إننا نسير وفق توجيهات القيادة السياسية ومنها برنامج توفير العديد من فرص العمل وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل.

من جانبه قدم المهندس عادل النجار التهنئة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتجديد الثقة متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد محافظ الجيزة عزم المحافظة لدعم الشباب بمختلف القطاعات وتحسين مناخ العمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الإهتمام بالرياضة ورفع كفاءة المنشأت الرياضية يأتى على رأس خطط العمل بالمحافظة، وذلك لخلق بيئة جاذبة للشباب لإكتشاف مواهبهم وتوفير فرص العمل المناسبة لإمكانياتهم من خلال عقد ملتقيات التوظيف بتلك المنشأت الرياضية.