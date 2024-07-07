الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي بمديري الإدارات بالديوان العام

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

التقى اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، بمديري إدارات الديوان العام للمحافظة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالديوان العام بالعريش، في حضور اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفى محمد مصطفى.

وقدم المحافظ الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه محافظًا لشمال سيناء، مؤكدًا علي أنه سيبذل قصاري جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل علي تقدم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

ووجه المحافظ جميع العاملين بشمال سيناء وخاصة العاملين بالديوان العام ببذل قصاري جهدهم في تقديم الخدمات للمواطنين وفي انجاز الملفات الموكلة إليهم والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل المشكلات.

وأشار المحافظ أنه سيعمل علي عدة ملفات من بينها الملف الاقتصادي والذي يعد أهم الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية التوازن ما بين الاقتصاد والامن وترتيب الأولويات.

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