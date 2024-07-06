السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

"شوشة" يستقبل محافظ شمال سيناء الجديد بالعريش (صور)

محافظ شمال سيناء،
محافظ شمال سيناء، فيتو

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء السابق، اللواء خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء الجديد واللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ الجديد أثناء وصولهما إلى ديوان عام المحافظة، وذلك في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ السابق، اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الأستاذ عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد.

ورحب اللواء شوشة باللواء مجاور، مشيرا إلى أن تعيين اللواء خالد مجاور في منصب المحافظ إضافة قوية للمحافظة ويعكس رؤية القيادة السياسية.

وأشار شوشة إلى تسليم مجاور مهام عمله كمحافظ لشمال سيناء، مؤكدا على تسليمه لعدد من الملفات الهامة.

بدوره وجه مجاور الشكر إلى شوشة على حسن الاستقبال، مؤكدا أن شوشة نجح في الفترة الماضية في عدد من الملفات وأن المحافظة شهدت خلال فترة توليه المسؤولية عدد كبير من المشروعات التنموية في شتى القطاعات.

من ناحيه أخرى قدم أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة التهنئة إلى محافظ شمال سيناء الجديد.

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