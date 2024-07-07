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أخبار مصر

عضو بمجلس الشيوخ: سيناء تشهد طفرة في شبكة الطرق والبنية التحتية

شمال سيناء
شمال سيناء

 قال فايز أبو حرب، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنّ سيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية الأساسية التي تمت خلال الـ11 عاما الماضية تعد تنمية غير مسبوقة مثل شبكات الطرق محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه والمدن الجديدة في رفح المصرية ومدينة السلام وتطوير ميناء العريش.

 

شبكة طرق تربط مدن سيناء 

وأضاف "أبو حرب"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"،: “شبكة طرق هائلة تتم تربط كل مدن المحافظة بعضها ببعض، بالإضافة إلى التجمعات التنموية في وسط سيناء وجنوب سيناء”.

وتابع وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ: "مشروعات البنية الأساسية في سيناء ستخدمنا عقودا من الزمن بإذن الله، والدولة في الفترة الأخيرة كانت تحارب الإرهاب وتبني وتعمر في سيناء".

وأكد: "هناك مخاطر من ناحية الشرق والحرب على غزة، لكن الدولة مستمرة في التنمية والتعمير، ونشكر القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بضخ الاستثمارات في سيناء، بأكثر من 700 مليار جنيه في شمال وجنوب سيناء"
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جنة الإسكان والإدارة المحلية مجلس الشيوخ مشروعات البنية الأساسية رفح المصرية

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