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محافظات

محافظ شمال سيناء: التمكين الاقتصادي نجح في القضاء على الإرهاب

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء والصحفين

عقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

محافظ شمال سيناء: التمكين الاقتصادي نجح في القضاء على الإرهاب 

ووجه محافظ شمال سيناء، الشكر للقيادة السياسية علي الثقة الغالية وتعيينه محافظا لشمال سيناء، مؤكدًا علي أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين. 
 وأكد المحافظ أن مصر دولة قوية تقف علي ارض صلبة، برغم التهديدات التي تحيط بها علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية سواء الخارجية او الداخلية، وأن القيادة السياسية تعي هذه التهديدات تمامًا وتعمل علي مجابهتها.

وأضاف المحافظ، أن الفقر والحاجة وغياب مؤسسات الدولة خلال الفترات الماضية كان السبب الرئيس في الإرهاب بشمال سيناء، وأن التمكين الاقتصادي نجح في القضاء علي الإرهاب، وأن المواطن السيناوي الشريف لعب دورًا كبيرًا في نجاح العمليات بسيناء.

وأشار المحافظ أنه سيعمل علي عدة ملفات من بينها الملف الاقتصادي والذي يعد أهم الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا علي أهمية التوزازن ما بين الاقتصاد والامن وترتيب الأولويات.

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