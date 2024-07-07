الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

إصابة 5 جنود إسرائيليين في قصف صاروخي لحزب الله

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية في تقرير اليوم الأحد، أن  5 جنود إسرائيليين أصيبوا في قصف صاروخي شنه حزب الله اللبناني  استهدف منطقة الجليل الأدنى.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه  رصد إطلاق عشرات الصواريخ والقذائف من لبنان نحو إسرائيل.

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل 

وفي السياق ذاته ذكرت  القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد 7 عمليات اعتراض على الأقل في منطقة الجليل الأدنى.

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حزب الله جيش الاحتلال الجليل الأدنى لبنان إسرائيل

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