السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يعلن قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت، قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ  وتحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم السبت، اعتراض هدف جوي من لبنان.

وكانت قد أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم السبت، إطلاق مجموعة من الطائرات المسيرة على شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب شبكة «العربية»، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع دوي صافرات الإنذار في كريات شمونة بشمال إسرائيل.
 


حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية 

وأمس، أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان، عن قصف مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت بصواريخ كاتيوشا.

وفي وقت سابق من الجمعة أكد حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع راميا الإسرائيلي بقذائف مدفعية،  مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

كذلك ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على جبل الريحان بمنطقة جزين جنوبي لبنان.
 

اندلاع حرائق في شمال إسرائيل بسبب قصف حزب الله

إعلام إسرائيلي يزعم التوصل لاتفاق على عدم التصعيد مع حزب الله بوساطة أمريكية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله تلال كفرشوبا موقع رويسات العلم إسرائيل كريات شمونة لبنان

مواد متعلقة

حزب الله يطلق مجموعة مسيرات على شمال إسرائيل، وصافرات الإنذار تدوي

الاحتلال يقر بإصابة جنديين إثر إطلاق صواريخ من لبنان

الأكثر قراءة

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

أول تعليق من حسام حبيب بعد واقعة المشاجرة مع شيرين عبدالوهاب

توفيق عكاشة يستغيث بـ وزير الداخلية لإرجاع سيارته المسروقة بالجيزة

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

الأغلى بـ 70 جنيهًا، ننشر أسعار 17 نوعًا من المانجو بسوق الجملة

منوعات

المزيد

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 2024.7.6

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية