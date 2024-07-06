وزير الخارجية البريطاني: نسعى لموقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة
قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي: إن الحكومة البريطانية تسعى لموقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة.
وقف إطلاق النار في غزة
وقال لامي خلال تصريحات اليوم السبت: سنستخدم الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.. يجب أن يتوقف القتال وتدخل المساعدات.
ودعم وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، "وقفا فوريا لإطلاق النار" في غزة، في أول موقف له بعد تعيينه، الجمعة، تماما كما فعل سلفه.
وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز العماليين في الانتخابات التشريعية، الخميس، إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والافراج عن الرهائن"، مضيفا: "سأبذل كل ما في وسعي على الصعيد الدبلوماسي لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.