السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية البريطاني: نسعى لموقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة

وزير الخارجية البريطاني،
وزير الخارجية البريطاني، فيتو

 قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي: إن الحكومة البريطانية تسعى لموقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وقال لامي خلال تصريحات اليوم السبت: سنستخدم الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.. يجب أن يتوقف القتال وتدخل المساعدات.

ودعم وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، "وقفا فوريا لإطلاق النار" في غزة، في أول موقف له بعد تعيينه، الجمعة، تماما كما فعل سلفه.
وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز العماليين في الانتخابات التشريعية، الخميس، إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والافراج عن الرهائن"، مضيفا: "سأبذل كل ما في وسعي على الصعيد الدبلوماسي لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
 

عمدة لندن يطالب الحكومة البريطانية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

رئيس وزراء بريطانيا يعلن وقف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إسرائيل غزة الحكومة البريطانية جو بايدن وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي الرئيس الامريكي جو بايدن وقف إطلاق النار فى غزة

مواد متعلقة

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

رئيس وزراء بريطانيا الجديد: نحتاج إلى إعادة اكتشاف هويتنا

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

رئيس مودرن سبورت يكشف عن “جين” تسبب في وفاة أحمد رفعت (فيديو)

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية