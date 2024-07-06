الأحد 07 يوليو 2024
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رياضة

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ينعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

باتريس موتسيبي رئيس
باتريس موتسيبي رئيس الكاف، فيتو

وفاة أحمد رفعت، نعى الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أحمد رفعت لاعب منتخب مصر وفريق مودرن سبورت الذى وافته المنية فجر اليوم السبت إثر أزمة قلبية مفاجأة.

وأرسل موتسيبي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ينعي من خلاله اللاعب أحمد رفعت ويقدم واجب العزاء في وفاة اللاعب الراحل.

خطاب موتسبي لاتحاد الكرة المصري، فيتو

أحمد رفعت، حذر الدكتور أحمد أشرف عيسى المشرف على علاج اللاعب أحمد رفعت، من خطورة إقامة مباريات بطولة الدوري العام أو المسابقات الأخرى في الساعة الرابعة عصرا، على حياة اللاعبين.

 

نصيحة طبيب أحمد رفعت له قبل الوفاة

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: 

أحمد رفعت قبل وفاته أخبرني بأنه يرغب في الذهاب إلى الساحل الشمالي فنصحته بتجنب الإجهاد الحراري حفاظا على صحته وحياته وبالفعل لم يذهب.

 

خطورة لعب المباريات في الرابعة عصرا

وتابع: "أحذر من إصابة الرياضيين بالإجهاد الحراري في ظل لعب المباريات في الرابعة عصرا؛ لأنها قد تؤدي إلى حدوث جلطة في القلب".


مبادرة الكشف على قلوب الرياضيين 

وتابع: يجب على الدولة تبني مبادرة للفحص والكشف على قلوب جميع الرياضيين.

 

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وفاة أحمد رفعت باتريس موتسيبي الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف أحمد رفعت لاعب منتخب مصر

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