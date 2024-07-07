مقتل جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة
ذكرت وسائل إعلام عبرية في تقرير لها اليوم الأحد، أن جنديا من سلاح الهندسة الإسرائيلي قتل في شمال قطاع غزة.
كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية
أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان اليوم الأحد، أنها استهدفت دبابة من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأمس السبت أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 20 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الجرحى منذ بدء العدوان على غزة إلى 4086 مصابا إسرائيليا.
خسائر جيش الاحتلال في غزة
وكانت قد اندلعت موجة احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.