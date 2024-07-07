الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

مقتل جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية في تقرير لها اليوم الأحد، أن جنديا من سلاح الهندسة الإسرائيلي قتل في شمال قطاع غزة.

 

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية 

 أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان اليوم الأحد، أنها استهدفت دبابة من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأمس السبت أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 20 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الجرحى منذ بدء العدوان على غزة إلى 4086 مصابا إسرائيليا.

 

خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وكانت قد اندلعت موجة احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة  بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38 ألفا و135 شهيدا

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الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: حرب الإبادة الجماعية مستمرة ضد الصحفيين في غزة

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كتائب القسام سلاح الهندسة الإسرائيلي حماس غزة جيش الاحتلال

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