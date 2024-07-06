السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم النصيرات (فيديو)

جيش الاحتلال يرتكب
جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بغزة، فيتو

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المخيم مما أسفر عن استشهاد 13 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت قالت وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن 38098 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر.

وذكرت الوزارة في بيانها لليوم 274 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، أن عدد المصابين بلغ 87705.

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غزة مخيم النصيرات جيش الاحتلال أونروا

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