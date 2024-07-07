الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: حرب الإبادة الجماعية مستمرة ضد الصحفيين في غزة

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حرب الإبادة الجماعية بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن قوات الاحتلال قامت باستهداف وقتل الصحفيين الستة التالية أسماؤهم: سعدي مدوخ، وأديب سكر، وأمجد الجحجوح، وفاء أبو ضبعان، ورزق أبو شكيان خلال يوم واحد.



عدد الشهداء الصحفيين منذ أكتوبر 2023 ارتفع إلى 158 صحفيا وصحفية

وأضافت الهيئة الدولية: استشهد الصحفيون الستة جراء قصف إسرائيلي متعمد لمنازلهم أو منازل كانت تأويهم، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 158 صحفيا وصحفية، الأمر الذي يؤكد أن هناك سياسية ممهنجة وأوامر إجرامية تنتهك كل قواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة لحماية المدنيين والصحفيين صادرة من أعلى مستوى سياسي وعسكري إسرائيلي لمنع التغطية الإعلامية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحجب الحقائق وترويع الصحفيين، ما يتطلب من المجتمع الدولي العمل الجاد لحماية الصحفيين، ووقف الاستهداف لهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحقهم أمام القضاء الدولي.

