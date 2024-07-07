تفاصيل فيلم "الأخوات" لــ أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز

يخوض النجمان أحمد حلمي وكريم عبد العزيز تجربة فنية جديدة تتنوع ما بين الكوميديا والدراما.

فيلم الأخوات لــ حلمي وكريم عبدالعزيز

وسيجسدا سويا فيلم “الأخوات” الذي سيأتي من بطولتهما وبتوقيع المخرج العالمي جاي ريتشي صاحب أضخم إنتاجات هوليوود الذي من أبرزها aladdin وsnatch وسلسلة Sherlock Holmes.

وسيكون تصوير مشاهد فيلم الأخوات لــ حلمي وكريم عبد العزيز ما بين مصر والمملكة العربية السعودية وسيبصر الفيلم النور خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وسيتعد أحمد حلمي تقديم 5 أعمال جديدة تتنوع ما بين 4 أفلام ومسرحية خلال عامي 2025 و2026، ومن أهم تلك الأعمال هي “فيلم ” النونو"، وفيلم “لسه حت” وعمل يجمعه رفقة زوجته النجمة منى زكى، إضافةً إلى مسرحية كوميدية رفقة كريم عبدالعزيز سيتم عرضها بالرياض والمسارح المصرية.

أجندة أحمد حلمي الفنية

من جانبه، قال الفنان أحمد حلمي خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"الفنان هدفه الوصول لأكبر قدر من الجمهور أيا كانت الجنسية والديانة التي نتوجه إليها، وعندما يتاح لي فرصة الوصول لقاعدة أكبر أعم وأشمل أوصل فيها رسالة عامة لكل البشر فهذا أمر يسعدني وأفتخر بها".

وتابع أحمد حلمي: "رسالة السعودية الفنية التي يرعاها تركي آل الشيخ في مكنونها رسالة اتحاد، إحنا في اتحاد عربي على شاكلة الاتحاد الأوروبي".

حلم أحمد حلمي

وأضاف: "الفن السلاح الحقيقي اللي بنعبر فيه عن نفسنا ويظهرنا متحدين كعرب، وهناك استفادة شخصية ليا كفنان لما يتاح ليا عمل كبير وضخم يتمثل في الإنتاج والفكرة والتسويق والتوزيع والرعاة، زي ما شوفنا في تجربة ولاد رزق بأن التسويق والإنتاج أعطى للعمل قيمة الكبيرة، ودى طبعا بتبقى حلم كبير للفنان".