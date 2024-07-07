الأحد 07 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

أحمد حلمي: رسالة السعودية الفنية اتحاد عربي على غرار الأوروبي

الفنان أحمد حلمي،
الفنان أحمد حلمي، فيتو

أحمد حلمي، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تقديم دعم هائل ولا محدود للفنانين أحمد حلمي وكريم عبد العزيز في فيلمي “النونو” و“الأخوات”.

وتقديم 5 أعمال جديدة تتنوع ما بين 4 أفلام ومسرحية..

 

هدف الفنان من وجهة نظر أحمد حلمي 

من جانبه، قال الفنان أحمد حلمي خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"الفنان هدفه الوصول لأكبر قدر من الجمهور أيا كانت الجنسية والديانة التي نتوجه إليها، وعندما يتاح لي فرصة الوصول لقاعدة أكبر أعم وأشمل أوصل فيها رسالة عامة لكل البشر فهذا أمر يسعدني وأفتخر بها".

 

أحمد حلمي: رسالة السعودية رسالة اتحاد 

وتابع أحمد حلمي: "رسالة السعودية الفنية التي يرعاها تركي آل الشيخ في مكنونها رسالة اتحاد، إحنا في اتحاد عربي على شاكلة الاتحاد الأوروبي".

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تجربة أولاد رزق وحلم أحمد حلمي 

وأضاف: "الفن السلاح الحقيقي اللي بنعبر فيه عن نفسنا ويظهرنا متحدين كعرب، وهناك استفادة شخصية ليا كفنان لما يتاح ليا عمل كبير وضخم يتمثل في الإنتاج والفكرة والتسويق والتوزيع والرعاة، زي ما شوفنا في تجربة ولاد رزق بأن التسويق والإنتاج أعطى للعمل قيمة الكبيرة، ودى طبعا بتبقى حلم كبير للفنان".

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أحمد حلمي الفنان أحمد حلمي تركي الشيخ فيلم النونو فيلم الأخوات كريم عبد العزيز

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