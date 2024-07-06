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ثقافة وفنون

كريم عبد العزيز: نعيش عصرا ذهبيا للصناعة، ومصر والسعودية عملة واحدة

الفنان كريم عبد العزيز،
الفنان كريم عبد العزيز، فيتو

كريم عبد العزيز، علق الفنان كريم عبد العزيز، على الدعم الكبير الذي سيقدم له من خلال المستشار تركي آل الشيح رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، من خلال فيلم “الفيل الأزرق 3” وفيلم “الأخوات” مع أحمد حلمي. 

 

حماس وسعادة كريم عبد العزيز للتعاون المصري السعودي 

 وقال الفنان كريم عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "فرحان ومتحمس جدا للتجربة الفنية الجديدة، وفي الأساس الفن هو عربي ومصر والسعودية وجهان لعملة واحدة، لما تبقى مصر والسعودية بيقدموا فن فهذا أمر يصب في مصلحة العالم العربي".


الاتحاد العربي في الفن 

 وتابع النجم كريم عبد العزيز: "بدخول المستشار تركي آل الشيخ وتعاون هيئة الترفيه والشركة المتحدة بنلاقي الدعم اللى بيحصل بيكبر الفيلم أو العمل، وده في مصلحة العالم العربي في النهاية، والاتحاد العربي على شاكلة الاتحاد الأوروبي مهم وضروري".

 

عصر ذهبي لصناعة السينما 

 وأضاف: "أنا فخور وفرحان وشايف إنه عصر ذهبي للصناعة خاصة في ظل القدرة على تجميع النجوم في عمل واحد، ولو رجعنا لأفلام الأبيض والأسود هنلاقى نجوم كتير، والسينما فن جماعي".

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 وأكمل: "لما يبقى فيه فن عربي مشترك ما بين هيئة الترفيه والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فهذا أمر يجعلني فرحان وسعيد جدا".

 

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كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز تركي الشيخ فيلم الأخوات فيلم الفيل الازرق عمرو أديب فيلم “الفيل الأزرق 3”

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