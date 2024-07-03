أحمد سعد يكشف عن مفاجأة مع أحمد حلمي في أولى حلقات برنامج بيت السعد

كشف الفنان أحمد سعد، عن مفاجأة ستحدث في حلقة الفنان أحمد حلمي ببرنامج «بيت السعد»،الذي يقدمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد، ومن المقرر عرض الحلقة اليوم الساعة 11 مساءً على قناة «mbc 1».

ونشر أحمد سعد، بوستر أغنية ستجمعه بعمرو سعد وأحمد حلمي، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها «استنوا أغنية أه ولا لأ مع النجم أحمد حلمي من الحلقة الأولى لبرنامج بيت السعد مع أحمد وعمرو سعد الساعة ١١ مساء على يوتيوب».

يحل الفنان أحمد حلمي ضيفا على أولى حلقات برنامج " بيت السعد" مع عمرو وأحمد سعد غدا على "MBC 1" ١١ مساء، والسبت على "MBC مصر" ٩ مساء.

ونشر أحمد حلمي صورة من كواليس حلقته في برنامج “بيت السعد” عبر حسابه على انستجرام، وتحضيراته للحلقة مع عمرو سعد وشقيقه أحمد سعد.