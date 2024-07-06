جيش الاحتلال يعترف بمجزرة مدرسة النصيرات

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بقصف مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي تؤوي ألفي نازح بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعترف بارتكاب مجزرة مدرسة النصيرات

وزعم جيش الاحتلال في بيانه أنه رصد مسلحين يعملون داخلها مما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مدرسة النصيرات بقطاع غزة إلى 16 شهيدا و50 آخرين أصيبوا.

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المخيم مما أسفر عن استشهاد 13 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

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