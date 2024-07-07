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فاكهة السابوتا.. الجوهرة النادرة في المنيا.. يصل سعرها لـ 400 جنيه.. موطنها الأصلي المكسيك.. تعالج أمراض القلب والجهاز الهضمي (صور)

فاكهة السابوتا في
فاكهة السابوتا في محافظة المنيا، فيتو

 فاكهة السابوتا هي ثمرة نادرة وغالية السعر، تنمو هذه الفاكهة أصليًا في الولايات المتحدة وجنوب المكسيك، ولكن في السنوات الأخيرة بدأت زراعتها في بعض المناطق بمصر، لا سيما محافظة المنيا التي أصبحت المنطقة الرئيسية لإنتاجها في مصر.

وصف ثمار السابوتا في محافظة المنيا وخصائصها

 تتميز ثمار السابوتا في محافظة المنيا بلونها البني الداكن أو البرتقالي عند النضج وفي بدايتها يكون لونها من الداخل أبيض وشكلها البيضاوي أو الكروي.

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حجم ثمار السابوتا

 يبلغ حجم ثمار السابوتا في محافظة المنيا، الناضجة عادة ما بين 8 إلى 12 سم في القطر.. وتحتوي الثمرة على لب كريمي أو بني فاتح اللون، ذو بذور سوداء كبيرة الحجم.

أهمية السابوتا في محافظة المنيا

 تعتبر ثمار السابوتا غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، كالفيتامينات (A، C، E) والمعادن (البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم).. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبروتينات.

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بالإضافة إلى القيمة الغذائية، تتميز ثمار السابوتا المتواجدة في محافظة المنيا بخصائص طبية مهمة.

السابوتا تستخدم في علاج مرضى القلب والجهاز الهضمي

وتُستخدم فاكهة السابوتا في محافظة المنيا في بعض الأحيان كعلاج طبيعي لمشكلات الجهاز الهضمي والكبد وتحسين وظائف المناعة.. كما أن لـ فاكهة السابوتا في محافظة المنيا لها دورًا في تقوية العظام بفضل محتواها العالي من الكالسيوم.

إنتاج السابوتا في محافظة المنيا وأسعارها في عروس الصعيد

على الرغم من أن السابوتا هي فاكهة موطنها الأصلي خارج مصر، إلا أن زراعتها بدأت تنتشر في بعض المناطق المصرية في السنوات الأخيرة، لا سيما محافظة المنيا التي باتت المركز الرئيسي لإنتاجها في البلاد.

إنتاج محافظة المنيا من ثمار السابوتا

 يُقدر إنتاج محافظة المنيا من ثمار السابوتا بنحو 500 طن سنويا، ومع ندرة هذه الفاكهة وارتفاع تكاليف زراعتها، فإن أسعارها في الأسواق المصرية تعد مرتفعة نسبيًا، حيث تتراوح ما بين 350 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار ثمار السابوتا في المنيا

 على الرغم من ارتفاع أسعار ثمار السابوتا في محافظة المنيا، إلا أن الطلب على السابوتا آخذ في الزيادة بشكل ملحوظ، لا سيما بين شرائح المستهلكين المهتمين بالفواكه النادرة والمنتجات الصحية.
 

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