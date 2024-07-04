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محافظات

عايزين مكافأة الامتحانات وانزل امشي وسط الناس، مطالب أهالي المنيا من عماد الكدواني المحافظ الجديد

اللواء عماد الكدواني
اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، فيتو

حركة المحافظين الجديدة 2024، بعد أن تم إعلان حركة المحافظين 2024، وتأدية اللواء عماد الكدواني، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظًا للمنيا، خلفًا للواء أسامة القاضي، بدأت العديد من أهالي المنيا في طرح متطلباتهم من محافظ المنيا الجديد. 

 

حركة المحافظين 2024، اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا الجديد 

 

ماذا تطلب من محافظ المنيا الجديد؟ 

فبين المقترحات لحل المشكلات وتعليقات حول أزمات وملفات لها أولوية بالمحافظة.. تسطر لكم فيتو في السطور متطلبات رُصدت من خلال تعليقات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول متطلبات الأهالي من محافظ المنيا الجديد. 

اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا 

اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، فيتو 

الاهتمام بالطرق والقمامة على ضفاف النيل

يقول أبو عبد الله عمر، خلال تعليقه حول ماذا تطلب من محافظ المنيا الجديد؟ قال: أتمنى أن يهتم محافظ المنيا الجديد بملف الطرق غير الصالحة ناهيك عن انتشار القمامة حول ضفاف النيل، مطالبًا تدعيم الضمان الاجتماعي من صندوق المحافظة.

الإهتمام بأكبر مركز تجاري 

وأجابت وفاء عياط قائلة: لازم يهتم بمركز ملوي، ذلك المركز الذي يُعد أكبر مركز تجاري في مصر. 

ينزل متنكر ويشوف حاجة الناس 

وردت هويدا قائلة:  ينزل يمشي وسط الناس وهو يشوف بنفسه حاجه الناس ينزل ولو متنكر ويتقى الله فى الناس. 

 

صرف مكافآت امتحانات الدبلومات الفنية 

كما علقت أخرى: محافظ المنيا بعد التحية والف مبروك للمنصب الجديد مركز ملوي ياريس لم يصرف فلوس امتحانات الدبلوم السنة الماضية للان ودخلنا ع سنة جديدة ورحنا الامتحانات 2024 لسه مخلصين ولم نصرف أي مستحقات ياريت حضرتك تنظر في أمرنا هذا بعد إذن حضرتك رجاء من حضرتك الاهتمام وشكرًا وبتوفيق".

ضم العزب والنجوع لـ الحيز العمراني وتوفير مواصلات للطلاب 

وطالب صابر العربي، ضم العزب والنجوع الى الحيز العمراني لانها  محرومه من ترخيص والبناء، مؤكدا آخر يدعى أبو الشيخ: أول شيء يوفر مواصلات للطلبة والله بيصعب على الطلبة الصبح مواصلات زي الزفت سواء من بني مزار أو مطاي أو سمالوط لـ مدينة المنيا. 

 

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