السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

إغماء طالبة خلال امتحان الكيمياء في المنيا

إصابة طالبة بإغماء
إصابة طالبة بإغماء خلال امتحان مادة الكيمياء بالمنيا

أصيبت طالبة بإغماء نتيجة انخفاض ضغط الدم، أثناء أداء امتحان الكيمياء داخل احد لجان محافظة المنيا، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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تباين آراء طلاب الثانوية العامة في المنيا حول امتحان الكيمياء

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عايزين مكافأة الامتحانات وانزل امشي وسط الناس، مطالب أهالي المنيا من عماد الكدواني المحافظ الجديد

إصابة طالبة بإغماء خلال امتحان مادة الكيمياء بالمنيا

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إخطارا بإصابة طالبة بإغماء نتيجة انخفاض ضغط الدم، أثناء أداء امتحان الكيمياء داخل مدرسة البسقلون الإعدادية في مركز العدوة شمال المحافظة.

مستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا 

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى العدوة المركزي شمال محافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم.

طلاب الشهادة الثانوية العامة في محافظة المنيا

وأدى طلاب الشهادة الثانوية العامة في محافظة المنيا بشعبتي علوم علوم ورياضة وأدبي امتحانات الكيمياء والجغرافيا.

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