إصابة طفل سقط من علو في المنيا

أصيب طفل إثر سقوطه من الطابق الأول بمنزل في قرية الشرفاء بمحافظة المنيا، تم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة طفل إثر سقوطه من علو بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط طفل من الطابق الأول بمنزل على ارتفاع 4 أمتار بقرية الشرفا التابعة إداريا لمركز المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "اسلام.ع" 12 عام باشتباه كسر بالعمود الفقرى ونزيف داخلى بالبطن وسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.