السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تباين آراء طلاب الثانوية العامة في المنيا حول امتحان الكيمياء

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2023 في المنيا، فيتو

رصد موقع فيتو، تباين آراء طلاب الثانوية العامة 2024 في محافظة المنيا حول امتحان الكيمياء اليوم.


وقال أحمد، طالب، إن امتحان الكيمياء كان متوسطا ولكن به بعض النقاط التي تقيس مستوى الطالب المذاكر.

الكيمياء سهلة مقارنة مع الفيزياء

فيما قال عماد، طالب، إن امتحان الكيمياء كان سهل مقارنة مع امتحان الفيزياء مشيرا إلى أن معظم الأسئلة كانت من المنهج.

مستوى الطالب الضعيف

وأكد وليد، طالب، أن امتحان اليوم كان في مستوى الطالب الضعيف والوقت كان كافيا. 


وأكد باسم، طالب، أن امتحان الجغرافيا كان سهل ولكن كانت هناك نحو 7 أسئلة بها صعوبات.

الوقت كان كافي من أجل حل الأسئلة

وأكد أحمد، طالب، ان الوقت كان كافي من أجل حل الأسئلة ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج الي مجهود ووقت كبير من أجل حلها ولكن في المجمل الامتحان متوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة في المنيا 2024 المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

أهالي سمالوط بالمنيا يستغيثون من انقطاع مياه الشرب (صور)

عايزين مكافأة الامتحانات وانزل امشي وسط الناس، مطالب أهالي المنيا من عماد الكدواني المحافظ الجديد

إصابة شخصين إثر حادث انقلاب تروسيكل في المنيا

مصرع شاب غرقًا في ترعة بالمنيا

إصابة طفل سقط من علو في المنيا

فريق طبي بـ ملوي التخصصي ينقذ مريضا من الإصابة بشلل رباعي

استمرار محمد أبو زيد نائبًا لمحافظ المنيا

مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنيا

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

هيئة الدواء تحذر من تفاعل فيتامين الحديد مع هذه الأطعمة

بالدموع، أهالي قرية إبشان بكفر الشيخ يودعون جثمان اللاعب أحمد رفعت (بث مباشر)

بكاء وانهيار طالبات الثانوية والأهالي بعد امتحان الكيمياء (فيديو وصور)

10 صورة ترصد فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الجغرافيا

منوعات

المزيد

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية