تباين آراء طلاب الثانوية العامة في المنيا حول امتحان الكيمياء

رصد موقع فيتو، تباين آراء طلاب الثانوية العامة 2024 في محافظة المنيا حول امتحان الكيمياء اليوم.



وقال أحمد، طالب، إن امتحان الكيمياء كان متوسطا ولكن به بعض النقاط التي تقيس مستوى الطالب المذاكر.

الكيمياء سهلة مقارنة مع الفيزياء

فيما قال عماد، طالب، إن امتحان الكيمياء كان سهل مقارنة مع امتحان الفيزياء مشيرا إلى أن معظم الأسئلة كانت من المنهج.

مستوى الطالب الضعيف

وأكد وليد، طالب، أن امتحان اليوم كان في مستوى الطالب الضعيف والوقت كان كافيا.



وأكد باسم، طالب، أن امتحان الجغرافيا كان سهل ولكن كانت هناك نحو 7 أسئلة بها صعوبات.

الوقت كان كافي من أجل حل الأسئلة

وأكد أحمد، طالب، ان الوقت كان كافي من أجل حل الأسئلة ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج الي مجهود ووقت كبير من أجل حلها ولكن في المجمل الامتحان متوسط.