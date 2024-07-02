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رياضة

بنما يصعق بوليفيا بثلاثية ويلحق بأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 (فيديو)

بنما.فيتو
بنما.فيتو
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مباراة بنما وبوليفيا، صعقب منتخب بنما، نظيره البوليفي، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وبهذه النتيجة حسم منتخب بنما تأهله إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد أن تواجه في وصافة المجموعة الثالثة.

وسجل خوسيه فاخاردو هدف منتخب بنما الأول في الدقيقة 22 بالشوط الأول، بعد تمريرة من كريستيان مارتينيز.

وتمكن منتخب بوليفيا تعديل نتيجة اللقاء بعد أن أحرز هدف في الشوط الثاني بالدقيقة 69 عن طريق نجمه برونو ميراندا.

وأضاف إدواردو جيريرو هدف منتخب المد الأحمر الثاني في الدقيقة 79، بعد تمريرة رائعة من أيريك دافيد.

وفي الدقيقة الأولى بالوقت البديل عن الضائع في نهاية المباراة، سجل منتخب بنما هدف التعزيز عن طريق سيزار يانيس، لينتهي اللقاء بفوز المد الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بنما إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف المتصدر أوروجواي برصيد 9 نقاط، ليصعد المنتخبان لربع نهائي كوبا أمريكا المسابقة القارية الأقدم للمنتخبات الوطنية.

 

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