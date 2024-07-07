تخريج الدفعة الأولى fs2 من أطفال المدرسة الدولية بالوادي الجديد

شارك المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، يرافقه وصفي حسن عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية، في حفل تخرج أطفال المدرسة الدولية (Ips) وذلك بمقر مركز الدكتور حسن حلمى بالخارجة بحضور لفيف من قيادات تعليم المحافظة وأولياء الأمور وأسر التلاميذ.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني أعقبه تلاوة القرآن الكريم ثم توالت مجموعة من الفقرات الفنية والشعرية قدمها أطفال المدرسة والتى لاقت استحسانا بين الجميع.

وفى كلمته هنأ وكيل التعليم، الحضور من أولياء الأمور بتخريج الدفعة الأولى من رياض الأطفال fs2 حيث تعد المدرسة الأولى من نوعها على مستوى قطاع الصعيد؛ وتقدم خدمة تعليمية دولية متميزة بمصروفات اقتصادية مخفضة.

وأعرب وكيل تعليم الوادي الجديد، عن تقديره للتنظيم الجيد للحفل والظهور بالمظهر اللائق والمشرف وحسن آداء العمل والحرص الدائم على الارتقاء به، مقدما التحية والتقدير للأطفال المشاركين بالحفل.

وفي الختام منح وكيل التعليم بالمحافظة، شهادات التميز لأطفال المدرسة، والمشاركين بالحفل، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن المدارس الحكومية الدولية تعتمد على المنهج البريطاني (IG) وتمنح شهادة معتمدة دوليًا، كما تتميز بضوابط تضمن مناخ تعليمي متميز مجهز بأحدث الأدوات التكنولوجية والعلمية فضلًا عن توفير كوادر من المعلمين المدربين المؤهلين علميًا.