الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تخريج الدفعة الأولى fs2 من أطفال المدرسة الدولية بالوادي الجديد

المدرسة الدولية بالوادي
المدرسة الدولية بالوادي الجديد، ڤيتو

شارك المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، يرافقه وصفي حسن عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية، في حفل تخرج أطفال المدرسة الدولية (Ips) وذلك بمقر مركز الدكتور حسن حلمى بالخارجة بحضور لفيف من قيادات تعليم المحافظة وأولياء الأمور وأسر التلاميذ.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني أعقبه تلاوة القرآن الكريم ثم توالت مجموعة من الفقرات الفنية والشعرية قدمها أطفال المدرسة والتى لاقت استحسانا بين الجميع.

وفى كلمته هنأ وكيل التعليم، الحضور من أولياء الأمور بتخريج الدفعة الأولى من رياض الأطفال fs2  حيث تعد المدرسة الأولى من نوعها على مستوى قطاع الصعيد؛ وتقدم خدمة تعليمية دولية متميزة بمصروفات اقتصادية مخفضة.

وأعرب وكيل تعليم الوادي الجديد، عن تقديره للتنظيم الجيد للحفل والظهور بالمظهر اللائق والمشرف وحسن آداء العمل والحرص الدائم على الارتقاء به، مقدما التحية والتقدير للأطفال المشاركين بالحفل.

وفي الختام منح وكيل التعليم بالمحافظة، شهادات التميز لأطفال المدرسة، والمشاركين بالحفل، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن المدارس الحكومية الدولية تعتمد على المنهج البريطاني (IG) وتمنح شهادة معتمدة دوليًا، كما تتميز بضوابط تضمن مناخ تعليمي متميز مجهز بأحدث الأدوات التكنولوجية والعلمية فضلًا عن توفير كوادر من المعلمين المدربين المؤهلين علميًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إدارة الخارجة التعليمية التعليم بالوادى الجديد الدفعة الأولي المدارس الحكومية الوادى الجديد مركز الدكتور حسن حلمي وكيل التعليم بالوادى الجديد

مواد متعلقة

عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة

1825 طالبا في الوادي الجديد يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم

غدًا بدء التقديم للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني بالوادي الجديد

رئيس مركز الفرافرة: نستهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الخارجة تنظم اجتماعا لمناقشة آلية تقنين الأراضي والحفاظ على أملاك الدولة

اجتماع موسع للجنة التنسيقية للأندية الصيفية بتعليم الوادي الجديد لمناقشة الأنشطة التربوية

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة البرازيل والأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

نادر شوقي: جالي 50 مكالمة عشان مطلعش وأقول حقيقة ما حدث لـ أحمد رفعت

نادر شوقي يكذب أحمد دياب ويكشف المتسبب في وفاة أحمد رفعت

نسف القديم، قرارات جريئة لوزير التموين الجديد

صالح جمعة: أعلم من قام بإيذاء أحمد رفعت

نادر شوقي: ندمت على انضمام أحمد رفعت لفيوتشر

حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)

حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر

منوعات

المزيد

لا تملك مؤهلات علمية، من هي أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني؟

حريق هائل في منطقة القصيم السعودية والدفاع المدني يباشر الإطفاء (فيديوهات)

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عبد الله الأزهري: لو أراد أحد أن يحفظ عليه ماله وأهله فليكثر من الصدقة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية