1825 طالبا في الوادي الجديد يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم

الثانوية العامة 2024، يؤدى طلاب الثانوية العامة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام في محافظة الوادى الجديد 1825 طالب وطالبة وذلك بعدد 11 لجنة بادرات المحافظة التعليمية الخمس.

غرفة عمليات لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد

ومن جانبه يتابع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات بالمديرية بحضور ممثل عن المستشار العسكري ومديرية الأمن بالمحافظة وجميع المعنيين.

وأشار إلى التواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم ومحافظة الوادي الجديد وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام الطلبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مبردات مياه ومراوح داخل اللجان لراحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

الثانوية العامة بالوادي الجديد

ويؤدي 1825 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

كما أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و64 علمي علوم و1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.

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