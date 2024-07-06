فيه نقاط صعبة، آراء طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد حول امتحاني الجغرافيا والكيمياء

الثانوية العامة 2024، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، حول مستوى صعوبة امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا ما بين متوسط وصعب قليلا به بعض النقاط التي تحتاج إلى خطوات كثيرة وتركيز، وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأكد عدد من طلاب الشعبة العلمية أن امتحان الكيمياء جاء بين السهل والصعب ولا توجد فيه مشاكل، وقالوا إن الوقت بالنسبة له كان كافيًا، ولكن كانت توجد بعض الجزئيات الصعبة التي تحتاج لتركيز.

وأوضح طلاب الشعبة الأدبية، أن امتحان الجغرافيا جاء في مستوى الطالب المتوسط ولا توجد فيه أي مشاكل، متمنين أن يأتي امتحان الفلسفة مثله.

فيما أكد طالب، أنه استطاع حل امتحان الكيمياء بشكل جيد، ولكن كانت توجد بعض الجزئيات الصعبة التي تحتاج إلى تركيز.

فيما شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، حالة من الهدوء، وغياب لأولياء الأمور الذين التزموا بالتعليمات أثناء تواجد الطلاب داخل اللجان فلم يتواجد أي تجمعات من أولياء الأمور أو الطلاب أمام اللجان.

ومن جانبه تابع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات بالمديرية بحضور ممثل عن المستشار العسكري ومديرية الأمن بالمحافظة وجميع المعنيين.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، مبردات مياه ومراوح داخل اللجان لراحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.