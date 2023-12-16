فوائد القهوة الخضراء، تحمي من الزهايمر والسرطان وتنقص الوزن

فوائد القهوة الخضراء، القهوة الخضراء من أنواع القهوة الشهيرة التي لها عشاق كثيرون وفوائد علاجية عظيمة تعتبر سبب شهرتها.

وفوائد القهوة الخضراء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالي تساعد في مقاومة جميع الأمراض.

واشتهرت القهوة الخضراء بفاعليتها فى إنقاص الوزن وحرق الدهون سريعًا، ما ساعد في إقبال الفتيات عليها بشدة للتخلص من الوزن الزائد سريعًا.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن القهوة الخضراء من المشروبات الحارقة الشهيرة حيث لها فاعلية كبيرة في إنقاص الوزن، لذا يهتم متبعة الريجيم بتناولها.

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أهمية القهوة الخضراء

وأضافت منى، أن القهوة الخضراء هي القهوة العادية الفرق فقط في أن القوة الخضراء هي حبوب القهوة على طبيعتها بدون تحميص، بينما القهوة العادية محمصة أى تم تعريضها لدرجة حرارة عالية، وهذا يعنى أن القهوة الخضراء أكثر فائدة من العادية لأن درجة الحرارة العالية تقلل من قيمتها الغذائية.

الفرق بين القهوة الخضراء والعادية

وتابعت، أنه على الرغم من فوائد القهوة الخضراء، فإنه لا يجوز الإكثار من تناولها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين الذي إذا زاد في الجسم يسبب التوتر والقلق والأرق وإدرار البول لذا يجب تناول القهوة الخضراء بكميات قليلة وعدم تناولها قبل النوم، لأنها تسبب السهر.

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فوائد القهوة الخضراء

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول القهوة الخضراء، ومن فوائد القهوة الخضراء:

تحمي من الإصابة بالزهايمر لأنها تعزز من عملية التمثيل الغذائي للمخ وبالتالي تزيد من نشاطه وتساعد فى الوقاية من الزهايمر.

تقلل نسبة الدهون الضارة في الدم وأيضًا.

تقلل من دهون البطن، وذلك لأنها تزيد من تحلل الدهون وإطلاق الطاقة من الخلايا الدهنية وبالتالي التخلص منها.

تساعد فى الحماية من الأورام السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقاوم نمو الخلايا السرطانية.

تقلل امتصاص الجسم للدهون الموجودة في الطعام.

تقلل نسبة الدهون المخزنة في الكبد.

تساعد فى رفع معدلات حرق الدهون بالجسم، وبالتالي تنقص الوزن سريعًا في حال تناولها على مدار اليوم.

تخفض مستوى السكر بالدم وبالتالي هي مهمة لمرضى السكري.

تنظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالي تحمي من الإمساك وتنظيف القولون.

تطرد السموم من الجسم.

تحسن امتصاص الجسم للسكريات ومنع تحويلها وتراكمها على هيئة دهون، وبالتالي تحسن نسبة الدهون الثلاثية.

تساعد فى علاج مقاومة الأنسولين بالجسم.

تزيد الشعور بالشبع لأنها غنية بالألياف الغذائية والتي لم تتأثر بعد بحرارة التحميص.

تساعد في التحكم فى الشهية وبالتالى هى مهمة فى فترات الريجيم لأنها تساعد في التحكم في كمية الطعام المتناولة.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تنشط المخ وتساعد على التركيز لاحتوائها على جرعات عالية من الكافيين.