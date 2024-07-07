من الزراعة إلى الطباعة والرسم، حكاية صناعة البردي بقرية القراموص بالشرقية (فيديو)

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مراحل زراعة وصناعة البردي وعمليات تجهيزه وتحويله إلى لوحات فنية بقرية القراموص بالشرقية

مراحل زراعة وصناعة البردي بقرية القراموص بالشرقية

يزرع أهالي قرية القراموص بمحافظة الشرقية النبتة التاريخية، ويصنعون منها أوراق البردي، ثم يرسمون الرسومات الفرعونية عليها؛ للحفاظ على الحرفة التراثية الفريدة والعريقة، والتي يورِّثها الآباء للأبناء.

صناعة ورق نبات البردي

يعتبر ورق البردى نوعا من أنواع الأوراق القديمة التي استخدمها المصريون القدماء لكتابة اللغة الهيروغليفية، وتدوين أحداثهم وعلومهم وآدابهم، وكان مدونا بها بألوان زاهية رائعة مبهرة ويصنع ورق البردى من نبات سمى بنفس الاسم البردى، وكان ينمو في الدلتا وعلى ضفاف النيل، وقد اخترع في مصر القديمة من حوالى 3000 عام قبل الميلاد.

استخدام أوراق البردي في المصنوعات اليدوية

وتعد أوراق البردى شكلا من أشكال الكتب، وقد تم استخدام ورق البردى أول مرة في مصر منذ عهد الأسرة المصرية الأولى، وبغض النظر عن مادة الكتابة، فقد استخدم أوراق البردي في بعض المصنوعات اليدوية مثل قوارب القصب والحصير والحبال والصنادل.