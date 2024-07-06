يوفر 2000 فرصة عمل، تفاصيل مشروع محطة الحاويات بميناء الدخيلة (فيديو)

استعرضت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، ويسهم المشروع في توفير ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

تعد محطة الحاويات على رصيف 100 جزء من أعمال التطوير التي تشهدها موانئ الإسكندرية، حيث يتم العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع من أجل النهوض بمواني الإسكندرية نظرا لأهميتها الكبيرة على البحر المتوسط في حركة التجارة العالمية.

تفاصيل مشروع محطة الحاويات بميناء الدخيلة

يبلغ إجمالي أطوال رصيف محطة الحاويات بميناء الدخيلة 1800 متر ويصل عمقه 18 مترا على مساحة بلغت 660 ألف متر مربع، ويمكن لمحطة الحاويات استقبال 4 سفن بطول 240 مترا بعد الانتهاء من تنفيذ المحطة.