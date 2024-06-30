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أخبار مصر

قصة نجاح قرية القراموص في الحفاظ على التراث الفرعوني بالشرقية (فيديو)

نبات البردي قرية
نبات البردي قرية القراموص، فيتو
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يمارس أهالي قرية القراموص في الشرقية حرفة الرسم على أوراق من نبات البردي؛ من أجل الحفاظ على الحرفة التراثية الفريدة والعريقة.

ولا تقتصر الرسومات البردية التي ينجزها الرسامون في قرية القراموص على التاريخ الفرعوني، بل تشمل موضوعات أخرى مثل الخط العربي والمناظر الطبيعية. 

قصة قرية القراموص في الحفاظ على التراث الفرعون القديم بالشرقية

 تظل  اللوحات والرسومات واحدة من الذكريات المفضلة للسياح والزائرين الأجانب في مصر.

 ويعتبر وورق البردى نوعا من أنواع الأوراق القديمة التي استخدمها المصريون القدماء لكتابة اللغة الهيروغليفية، وتدوين أحداثهم وعلومهم وآدابهم، وكان مدونا بها بألوان زاهية رائعة مبهرة.

 ويصنع ورق البردى من نبات سمى بنفس الاسم البردى، وكان ينمو في الدلتا وعلى ضفاف النيل، وقد اخترع في مصر القديمة من حوالى 3000 عام قبل الميلاد.

 تعتبر أوراق البردي مستندا مكتوبا عليه، ويلف جنبا إلى جنب، وملفوف في لفيفة.

وتعد أوراق البردى شكلا من أشكال الكتب، وقد تم استخدم ورق البردى أول مرة في مصر منذ عهد الأسرة المصرية الأولى، وبغض النظر عن مادة الكتابة، فقد استخدم أوراق البردى في بعض المصنوعات اليدوية مثل قوارب القصب والحصير والحبال والصنادل.

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