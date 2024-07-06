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ثقافة وفنون

أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز فى ضيافة عمرو أديب بلندن، الليلة

كريم عبد العزيز،فيتو
كريم عبد العزيز،فيتو

 يحاور الإعلامي عمرو أديب عددا كبيرا من نجوم الفن مساء اليوم السبت.

مشاريع نجوم الفن المستقبلية

حيث يحل كل من النجم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد والموسيقار هشام نزيه وآخرين في حلقة خاصة من "الحكاية" على "MBC مصر" في تمام العاشرة مساء، وذلك  للحديث عن التعاونات الفنية المقبلة، وتم تصوير الحلقة في لندن.

 

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أحمد حلمي النجم احمد حلمي الموسيقار هشام نزيه كريم عبدالعزيز

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