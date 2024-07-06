أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز فى ضيافة عمرو أديب بلندن، الليلة
يحاور الإعلامي عمرو أديب عددا كبيرا من نجوم الفن مساء اليوم السبت.
مشاريع نجوم الفن المستقبلية
حيث يحل كل من النجم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد والموسيقار هشام نزيه وآخرين في حلقة خاصة من "الحكاية" على "MBC مصر" في تمام العاشرة مساء، وذلك للحديث عن التعاونات الفنية المقبلة، وتم تصوير الحلقة في لندن.
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