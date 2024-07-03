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ثقافة وفنون

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي في ضيافة برنامج بيت السعد، فيتو

أحمد حلمي، قال الفنان أحمد حلمي: "باحب الكوميديا الإنسانية الواقعية وده سر نجاح الخلطة الكوميدية اللي قدمتها في أفلامي، أقرب فيلم لقلبي هو إشاعة حب".

كوميديا الإفيهات أم المواقف؟ أحمد حلمي يختار

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد بقناة "إم بي سي 1": "أنا باحب كوميديا الموقف أكتر من الإفيهات".

أحمد حلمي في ضيافة برنامج بيت السعد، فيتو

أحمد حلمي يسخر من عمرو سعد وأحمد سعد

وسخر أحمد حلمي من عدم إجادة أحمد سعد وعمرو سعد في إدارة الحلقة، مازحا: "احنا في موقف عبثي ومش هاشتغل معاكم تاني أنا حاسس إنكم متورطين ورطة مش قدها"، ليرد الأخوان: "إحنا أصلا مش مرتاحين وهنتعامل معاك براحتنا وعلى حريتنا".

 

أمنيات أحمد حلمي من عفريت تحقيق الأحلام 

وتابع: "لو جالي عفريت من عفاريت تحقيق الأحلام، ليا عنده 5 طلبات وهي العالمية والوصول إلى هوليوود، والصحة والستر، إن يبقى صوتي الغنائي حلو وألعب على أي آلة موسيقية، وأن الدولار يبقى بـ3 جنيهات، نفسي أرجع لسن المدرسة وأتعلم مزيكا".

"بيت السعد" مفاجأة عمرو وأحمد سعد للجمهور (فيديو)

أحمد سعد يكشف عن مفاجأة مع أحمد حلمي في أولى حلقات برنامج بيت السعد

تفكير أحمد حلمي في اختيار الأعمال الفنية المستقبلية 

ولفت: "مش بندم على الوقت اللي راح ولكن مكنتش أتمنى التدقيق الكتير في اختيار الأعمال، ودلوقتي هانظر للكم اللي فيه الحد الأدنى من المضمون".


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