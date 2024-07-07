عصام فريد، كل ما تريد معرفته عن مدير التصوير الراحل

رحل عن عالمنا السبت عصام فريد وهو اسم كبير في عالم السينما بصفة عامة وعالم التصوير بصفة خاصة، فهو مدير تصوير أعمال كانت جزءًا هامًا من تاريخ السينما المصرية.

ولقد حرص الراحل بعدما استشعر ميوله الفنية على الدراسة الأكاديمية لذا فقد درس بالمعهد العالي للسينما وبدأ مشواره الفني عام ١٩٦٥ كمساعد مصور بفيلم آخر جنان، وعمل كمساعد أيضًا في فيلم القاهرة ٣٠.

كيف كان عام 1968 فارقًا في مشوار عصام فريد؟

كان عام ١٩٦٨ فارقًا في مشوار الراحل عصام فريد حيث أصبح خلاله مصورًا لثلاثة أفلام وهي أفلام نفوس حائرة لميرفت أمين، وفيلم أيام الحب نادية لطفي وأحمد مظهر، وفيلم المساجين الثلاثة لرشدي أباظة وشمس البارودي.

وواصل مسيرته كمصور لثلاثة أفلام أخرى خلال عام ١٩٦٩ وهما نص ساعة جواز، وبئر الحرمان، وأبي فوق الشجرة، ونار الشوق عام ١٩٧٠.

فيلم لسنا ملائكة.. أول أعمال عصام فريد كمدير تصوير

كان فيلم لسنا ملائكة إنتاج عام ١٩٧٠ أول أعمال عصام فريد كمدير تصوير، وهو من إخراج محمود فريد ومن تأليف ألبير هوسون وسيناريو فاروق صبري، ومن بطولة جورج سيدهم والضيف أحمد وسمير غانم وشاهيناز وحسن مصطفى.

وبعد عدة تجارب أخرى كمصور عاد عصام فريد ليعمل مديرًا للتصوير في فيلم عودة أخطر رجل في العالم عام ٩٧٢، للراحل فؤاد المهندس، وخلال مشواره عمل كمصور أو مدير تصوير في عدة أعمال فنية.

أبرز أعمال عصام فريد في السينما

وهناك عدة أعمال فنية بارزة في مشوار عصام فريد كمدير تصوير لعل أهمها حتى لا يطير الدخان، ورجب فوق صفيح ساخن، وعلى باب الوزير، ويارب ولد ومين فينا الحرامي، وكراكون في الشارع، والنمر والأنثى،.

بصمة عصام فريد في عالم الدراما التليفزيونية

وكما كانت له بصمته في عالم السينما فإن الراحل عصام فريد له مشاركات فنية في عالم الدراما التليفزيونية أبرزها مسلسل النوة عام ١٩٩١، ومسلسل ومازال النيل يجري عام ١٩٩٢، والمتزوجون في التاريخ عام ١٩٩٣، ويأخذنا تيار الحياة عام ١٩٩٩.

آخر أعمال الفنان عصام فريد

كان فيلم عنبر والألوان عام ٢٠٠١ هو آخر أعمال عصام فريد في السينما وكان هو مدير التصوير بالفيلم، أما في عالم الدراما التليفزيونية فقد عمل مصورًا في مسلسل فارس بلا جواد عام ٢٠٠٢، ومسلسل بنت من شبرا عام ٢٠٠٤ حيث كان مسئولًا عن الإضاءة.