موعد ومكان تشييع جثمان وعزاء مدير التصوير الراحل عصام فريد

نعت نقابة المهن السينمائية مدير التصوير الكبير عصام فريد، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت 6 يوليو.

تشييع جثمان عصام فريد

وسيتم تشييع جثمان عصام فريد غدًا الأحد الموافق 7/ 7/ 2024 بمسجد الفاروق بالمعادي بعد صلاة الظهر.

على أن يُقام العزاء يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

معلومات عن الراحل عصام فريد

والراحل عصام فريد هو مصور مصري، من مواليد 8 نوفمبر 1941، نشأ وترعرع في حي المعادي، وحاصل على: بكالوريوس المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون عام 1964 بتقدير جيد جدًا، وعلى العديد من التقديرات والجوائز والتكريمات، أصبح مديرًا للتصوير منذ عام 1970.

ومن أعماله؛ أبي فوق الشجرة، بنت من شبرا، فارس بلا جواد، الرجل الآخر، حلق حوش، إثر حادث أليم، كارت أحمر، المتزوجون فى التاريخ النوة والجبلاوي.. وغيرها من الأعمال الكثيرة.