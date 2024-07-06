السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد ومكان تشييع جثمان وعزاء مدير التصوير الراحل عصام فريد

عصام فريد، فيتو
عصام فريد، فيتو

نعت نقابة المهن السينمائية مدير التصوير الكبير عصام فريد، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت 6 يوليو.

تشييع جثمان عصام فريد

وسيتم تشييع جثمان عصام فريد غدًا الأحد الموافق 7/ 7/ 2024 بمسجد الفاروق بالمعادي بعد صلاة الظهر.

على أن يُقام العزاء يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. 

معلومات عن الراحل عصام فريد

والراحل عصام فريد هو مصور مصري، من مواليد 8 نوفمبر 1941، نشأ وترعرع في حي المعادي، وحاصل على: بكالوريوس المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون عام 1964 بتقدير جيد جدًا، وعلى العديد من التقديرات والجوائز والتكريمات، أصبح مديرًا للتصوير منذ عام 1970.

 

ومن أعماله؛ أبي فوق الشجرة، بنت من شبرا، فارس بلا جواد، الرجل الآخر، حلق حوش، إثر حادث أليم، كارت أحمر، المتزوجون فى التاريخ النوة والجبلاوي.. وغيرها من الأعمال الكثيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهن السينمائية عصام فريد نقابة المهن السينمائية مسجد الحامدية الشاذلية

مواد متعلقة

وفاة مدير التصوير عصام فريد عن عمر يناهز 83 عاما

نقابة المهن السينمائية تنعي المخرج حسام النبوي

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

رئيس مودرن سبورت يكشف عن “جين” تسبب في وفاة أحمد رفعت (فيديو)

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية