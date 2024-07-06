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ثقافة وفنون

وفاة مدير التصوير عصام فريد عن عمر يناهز 83 عاما

عصام فريد،فيتو
عصام فريد،فيتو

غيب الموت قبل قليل مدير التصوير الكبير عصام فريد، عن عمر يناهز 83 عاما.

 

وفاة عصام فريد

وكشفت عن الوفاة الفنانة سيمون التي قدمت له نعيا خاصا جاء به: "الأستاذ الرائع المصور المبدع (عصام فريد) الله يرحمه أجمل تصوير في مسلسل فارس بلا جواد.. وظلت الصداقة والاحترام لآخر أيام.. كلنا لها الله يرحمه والبقاء لله".

معلومات عن الراحل عصام فريد

والراحل عصام فريد هو مصور مصري مواليد 8 نوفمبر 1941 نشأ وترعرع في حي المعادي، وحاصل علي: بكالوريوس المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون عام 1964 بتقدير جيد جدًا، وعلى العديد من التقديرات والجوائز والتكريمات، أصبح مديرًا للتصوير منذ عام 1970.

ومن أعماله؛ بنت من شبرا، فارس بلا جواد،الرجل الآخر، حلق حوش، إثر حادث أليم، كارت أحمر، المتزوجون فى التاريخ النوه والجبلاوي.. وغيرها من الاعمال الكثيرة.

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أكاديمية الفنون المعهد العالى للسينما أكاديمية الفن عصام فريد

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