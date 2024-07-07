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رياضة

أبرزها الزمالك ضد الإسماعيلي، حكام مباريات اليوم بالدوري المصري

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي: 

بلدية المحلة ضد المصري

الزمالك ضد الإسماعيلي

 

 

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي 

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى:  محمد صبحي - محمود أشرف الشناوي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي  – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار - حازم أسامة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا  – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر.

خط  الهجوم:  يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

 ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ12 برصيد 31 نقطة. 

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