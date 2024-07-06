هل تعرض أحمد رفعت لانتكاسة جديدة بسبب الضغوط النفسية؟ طبيب اللاعب يوضح
أحمد رفعت، أكد الدكتور أحمد أشرف عيسى المشرف على علاج اللاعب أحمد رفعت، أنه لا يوجد سبب طبي واضح في وفاة أحمد رفعت.
انتكاسة أحمد رفعت التي أدت للوفاة
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "تعرض أحمد رفعت لانتكاسة جديدة أدت إلى جلطة جديدة أمر وراد، ولكنه كان ملتزما في بروتوكول العلاج".
تعرض أحمد رفعت لضغط نفسي شديد
وأضاف: أحمد رفعت شخص كتوم وحساس جدا، وقد يكون الضغط النفسي الشديد الذي تعرض له السبب وراء أزمته ثم وفاته".
حالة أحمد رفعت الصحية
وقال: "حالة أحمد رفعت من الحالات النادرة في طب القلب الرياضي لأن إصابته متعلقة بقفل في الشريان التاجي وجلطة".
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