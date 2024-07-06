الأهلي يغلق ملف صفقة يحيى عطية الله

الأهلي ، أغلقت إدارة التسويق بالنادي الأهلي، ملف صفقة يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي، بعد تعثر الصفقة.

يحيى عطية الله يعد من أكثر الصفقات التي كان يرغب في التعاقد معها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدعيم الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول في وتر أكيلس.

وتعثرت صفقة يحيى عطية الله نظرا لمغالاة فريق سوتشي الروسي في بيع اللاعب فضلا عن رغبة إدارة الأحمر في الشراء على سبيل الإعارة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء بعد غد الإثنين علي ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والداخلية

سجل رباعية الأهلي: وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.