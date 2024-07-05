موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والداخلية

سجل رباعية الأهلي: وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.

تشكيل الأهلي أمام الداخلية

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وضمت دكة بدلاء النادي الأهلي أمام الداخلية كلًّا من: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.