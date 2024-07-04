رباعيات الأهلي خلال الموسم الحالي في الدوري بعد الفوز على الداخلية

فاز النادي الأهلي على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد تلك هي المباراة الرابعة التي يحقق فيها المارد الأحمر الفوز برباعية خلال منافسات الدوري المصري في الموسم الحالي.

رباعيات الأهلي في الدوري خلال الموسم الحالي

1- الأهلي 4-1 الاتحاد السكندري

2- الأهلي 4-0 المصري البورسعيدي

3- الأهلي 4-0 طلائع الجيش

4- الأهلي 4-1 الداخلية

مباراة الأهلي والداخلية

سجل رباعية الأهلي: وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.