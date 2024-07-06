نيابة الدقهلية تبدأ التحقيق مع بطلة واقعة الغش الجماعي بالدقهلية

بدأت نيابة الدقهلية التحقيق مع معلمة قامت بتلقين الطلبة إجابات امتحان الثانوية العامة فى المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكشفت التحقيقات أن شقيقة المعلمة الصغرى تؤدى الامتحان مع الطلاب بذات اللجنة.

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على معلمة تلقن الطلبة إجابات امتحان الثانوية العامة فى المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكانت قد تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على أحد المواقع من مقطع فيديو يتضمن محاولة إحدى السيدات تلقين الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة من خلال النداء عليهم خلف مبنى المدرسة.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 يوليو الجارى خلال أداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة فى حينه، وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدى الامتحان مع الطلاب بذات اللجنة.

واعترفت بحصولها على أسئلة الامتحان والأجوبة بعد مرور ساعتين من بدء الامتحان من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم إحدى اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن قيام طالب ثانوية عامة في محافظة سوهاج بفتح بث مباشر من داخل لجنة امتحان الكيمياء 2024.

ونفى مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات لـ "فيتو"، ما يتم تداوله مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحة.

وحرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا