محافظ القاهرة يشهد احتفالية العام الهجري الجديد بالسيدة زينب (صور)

نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور د. أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).



حضر الاحتفال اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ود شوقى علام مفتى الجمهورية.

وحضر الاحتفالية أيضا،.د يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، ود.عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، ود أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من كبار المسئولين وقيادات القوات المسلحة، ورجال الدين، وعلماء الأزهر الشريف.