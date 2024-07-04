تفاصيل الساعات الأخيرة بأزمة قائمة المنتخب الأولمبي.. الأهلي يشترط إيقاف الدوري للتخلي عن الكبار.. الوزير يلوح بقرارات تغضب الأندية.. والزمالك يرحب بمشاركة زيزو

المنتخب الأولمبي، شهدت الساعات الماضية اجتماعات مكثفة داخل اتحاد الكرة المصري بحضور جمال علام رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو مجلس الجبلاية والمشرف على المنتخب الأولمبي والبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، من أجل التوصل لحلول لأزمة انضمام ثلاثة لاعبين فوق السن لقائمة الفراعنة النهائية في أولمبياد باريس 2024.

كما شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين مسئولي اتحاد الكرة ونظرائهم في ناديي الأهلي وبيراميدز، واستمر محاولات مسئولي الجبلاية مع مسئولي الناديين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، لإقناعهم بالموافقة على ترك الثلاثي الكبار للإنضمام لصفوف المنتخب الأولمبي

الأهلي يشترط إيقاف الدوري الممتاز

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن النادي الأهلي وضع شرطًا قاسيا من أجل الموافقة على ترك ثنائي الفريق محمد عبد المنعم وإمام عاشور للانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وأكد المصدر، أن الأهلي اشترط على اتحاد الكرة إيقاف مسابقة الدوري الممتاز، للموافقة على انضمام الثنائي لقائمة المنتخب الأولمبي، فيما رفض التخلي عن أي لاعب حال استمرت المسابقة.

محمد عبد المنعم، فيتو

الأهلي أكبر الداعمين للمنتخبات الوطنية

مسؤولو القلعة الحمراء أكدوا لنظرائهم في اتحاد الكرة أن الأهلي لم يتأخر يوما عن دعم المنتخبات الوطنية، خاصة المنتخبين الأول والأولمبي، وكان دائما أكبر الداعمين للمنتخبات الوطنية، حتى أن معسكر المنتخب الأول ضمت في معسكره الأخير 10 لاعبين من الأهلي، بخلاف المنتخب الأولمبي الذي ضم في معسكره الماضي ثلاثة لاعبين من الأهلي.

وبرر الأهلي رفضه التخلي عن الثلاثي محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد الشناوي، بحاجة الفريق الأول لجميع اللاعبين خلال الفترة الحالية التي تشهد منافسة محتدمة مع بيراميدز لحسم لقب الدوري الممتاز، كما أن الثلاثي المطلوب من قبل المنتخب الأولمبي يمثلون قوة ضاربة في صفوف الفريق الأحمر، وغيابهم يعني التفريط في بطولة الدوري وهو أمر لن تقبله جماهير الأهلي الغفيرة، كما أنه يكبد النادي خسارة كبيرة من الناحية التسويقية.

ورحب الأهلي بإنضمام لاعبيه الثلاثة تحت السن وهم أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس للانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

إمام عاشور، فيتو

بيراميدز: اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا

أكد نادي بيراميدز على لسان مديره الرياضي هاني سعيد أن النادي لن يتأخر عن المنتخب الأولمبي أو أي من المنتخبات ولا نستطيع منع لاعب من المشاركة مع المنتخب، ولكن اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا بضم محمود صابر والانتظار على إبراهيم عادل لما بعد مباراتي الأهلي والزمالك

ونفى هاني سعيد، أن يكون بيراميدز رفض انضمام أي من لاعبيه سواء إبراهيم عادل أو محمود صابر لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مؤكدا أن كل ما طلبه النادي هو التنسيق في ظل خوض لقاءات غاية في الأهمية في المنافسة على لقب الدوري.

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، فيتو

بيراميدز مقبل على مباريات حاسمة في الدوري

أوضح أن التنسيق مطلوب خاصة وأن أولى مباريات المنتخب الأولمبي في باريس ستكون يوم 24 يوليو الجاري، وبالتالي هناك متسع من الوقت أمام اللاعبين للتواجد مع بيراميدز في مباريات الدوري المتلاحقة ثم الانضمام لمعسكر المنتخب، وبيراميدز يدعم وبكل قوة جميع المنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة سيتخذ خلال يومين قراره بشأن موعد انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب الأولمبي.

وعاد هاني سعيد مؤكدا أن السبب في المشكلة الحالية للمنتخب الأولمبي هو من تسبب في أن يمتد الدوري حتى اللحظة الحالية بسبب التأجيلات والتأخير المستمر والتضارب في المواعيد.

اتحاد الكرة يستنجد بوزير الرياضة لحل الأزمة

فشل محاولات مسئولي اتحاد الكرة في إقناع مسئولي الأهلي وبيراميدز في ترك لاعبيهما للمنتخب الأولمبي، دفعهم للاستنجاد بوزير الرياضة أشرف صبحي من أجل التدخل للبحث عن حل للأزمة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وبالفعل تدخل وزير الرياضة وأكد في تصريحات مساء الأربعاء، أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي قدم جهدا كبيرا خلال عامين، وميكالي حصل على الميدالية الذهبية مع المنتخب البرازيلي وقدم مع الفراعنة أداء جيد خلال البطولة الأفريقية في المغرب والتي ضمنت تأهلنا لأولمبياد باريس 2024.

محمود صابر لاعب بيراميدز، فيتو

مصلحة المنتخب الأولمبي في مواجهة الأندية

وأكد وزير الرياضة أن الدوري المصري يعمل وهناك تنافسية وأتابع دور الرابطة واتحاد الكرة، ولكن نريد توضيح أمر هام للأندية المحلية بأن مصلحة المنتخب الأولمبي هي الأساس ودي مصر، وفيه توقيت معين لازم أتدخل فيه إذا مكنش فيه تعاون من الأندية".

وواصل: "الأولوية لـ المنتخب الأولمبي وسنتخذ الإجراءات والقرارات المطلوبة خلال الساعات المقبلة والتي تصب في صالح المنتخب، رغم تقديرنا التنافسية العالية بين الأندية".

تأجيل بطولة الدوري من أجل المنتخب الأولمبي

وعن احتمالية تأجيل بطولة الدوري لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع لمشاركة اللاعبين مع المنتخب الأولمبي، علق: "كل الاحتمالات موجودة، وسنقوم بما يخدم الأندية ولكن الأولوية للمنتخب، ومش هنعدي الليلة دي إلا لما يكون هناك قرار".

محمد صلاح خارج أولمبياد باريس، فيتو

محمد صلاح خارج الأولمبياد

وأكد: محمد صلاح لن ينضم للمنتخب الأولمبي، في ظل تغيير جهاز فني لنادي ليفربول، ولكنه سيشارك في أول معسكر للمنتخب الوطني الأول.