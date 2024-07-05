الجمعة 05 يوليو 2024
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مياه الفيوم: حل جذري لمشكلة ضعف الضغوط بقرية فديمين (صور)

مد خطوط مياه جديدة
مد خطوط مياه جديدة بقرية فديمين، فيتو

كلفت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، قطاع المياه والإدارة العامة للتشغيل الذاتي بسرعة حل مشكلة ضعف الضغوط، لتوصيل المياه ببعض المناطق بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.

وبهذا يتم القضاء نهائيا على المشكلة، التي تعود أسبابها إلى زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وقد تم مد وتدعيم خطوط مياه الشرب أقطار 6 و8 بوصة بطول 750 مترا، لإنهاء مشكلة ضعف وصول المياه ببعض المناطق بالقرية، بالاضافة إلى أنه جارٍ إنشاء رافع مياه فيديمين لتحسين الضغوط وزيادة كمية المياه بالمناطق المتأثرة.

  

شكاوى الأهالي من ضعف ضغوط مياه الشرب

كان وفد من القيادات الشعبية قد توجه إلى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ويضم الوفد أمناء عدد من الأحزاب السياسية بمركز سنورس، لعرض مشكلات مياه الشرب بالمركز، بعد أن أصبحت مشكلة مزمنة.

 وحضر اللقاء مجلس إدارة الشركة، والمهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه، والمهندس مسعد محمد  مدير عام الشبكات.

خريطة المناطق المتضررة من ضعف مياه الشرب بسنورس

عرض الوفد الشعبي مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بمدينة سنورس، وعدد من المناطق الأكثر تأثرا، ومنها شارع الحرية، وطريق سنورس الفيوم القديم، وخلف الساحة، وبورة الزيني، وشارع زكي فانوس، والملاحة، بالإضافة إلى الشوارع المتفرعة منها.

  كما عرض الوفد الشعب مشكلات مياه الشرب في قرى سنهور القبلية، وزبط، والجيل، والمثلث، والشيخ سعد، والشادر، والمزاد، ومنطقة المعهد الدينى بفيديمين، وتوابع قرى منشأة طنطاوى، وسنهور البحرية، ورحيل، ومنشأة سنورس، والشوبك.

إجراءات سريعة لحل المشكلة

وقال مدير عام الشبكات بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه سيتم تكليف فريق عمل لقياس الموازنات اللازمة لضمان وصول المياه إلى المناطق المتضررة.

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